Rankings. Veja o mapa interativo com todas as escolas do Porto

O Colégio de Nossa Senhora do Rosário, com 501 provas e uma média de 17,6 valores, mantém a posição mais alta da cidade do Porto. Nas escolas públicas do ensino secundário, o Conservatório de Música do Porto tem o resultado mais alto: 15,5 valores. Aplicando o critério das escolas com mais de 100 provas, utilizado no ranking do Expresso, as notas mais altas no público são na Secundária Garcia de Orta (14,1 valores), na Escola Básica e Secundária Clara de Resende (14 valores) e na Escola Secundária Aurélia de Sousa (13,6 valores).

Relativamente aos resultados do ano anterior e na sequência das alterações nas condições de realização e modelo das provas, quase todas as escolas da cidade do Porto subiram a média dos exames nacionais – as duas exceções são o Colégio D. Dinis (Sta. Catarina) e o Externato Académico, ou seja, as duas escolas com posições mais baixas no ranking do concelho tiveram um resultado ligeiramente abaixo da prestação do ano passado. Os resultados deste ano são, em média, 2,2 valores mais altos (numa escala de 0 a 20) – essa é também a diferença anual média no resto do país. Nas posições relativas, as escolas que subiram são sete: o Grande Colégio Universal, o Externato Ribadouro, o Colégio Nossa Senhora da Esperança, o Colégio CEBES, o colégio Júlio Dinis e, nas públicas, a Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas.

Apesar das subidas gerais, há ainda uma escola que não alcançou nota positiva: o Externato Académico (9,8 valores).