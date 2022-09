Rankings. Veja o mapa interativo de todas as escolas secundárias

Em 2020 realizaram-se 252.676 provas nas 640 escolas com ensino secundário. O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, destaca-se no universo das escolas com mais de 100 provas (um dos critérios usados pelo ranking do Expresso), com uma média de 17,6 valores, num total de 500 provas. O Colégio Arautos do Evangelho, em Guimarães, alcançou a média mais alta – 18,1 valores – mas apenas se realizaram aqui quatro exames, um número tão reduzido que não é possível assumir atribuir grande relevância.

Das 593 escolas em Portugal Continental onde se realizaram exames, 479 são escolas públicas e 114 são privadas (19%). Apenas 9 escolas tiveram 'nota negativa', 4 delas são na região de Lisboa. Olhando para as escolas com mais de 100 provas, a média mais baixa registou-se no Externato Álvares Cabral, em Lisboa.

A Escola Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, apresenta o resultado mais alto – 15 valores – nas escolas públicas com mais de 100 provas.

AÇORES

Nos Açores foram realizadas 4419 provas nas 22 escolas secundárias com exames nacionais, todas com média positiva. A Escola Básica e Secundária das Flores teve a nota mais alta do arquipélago: 13,9 valores. A Escola Básica e Secundária da Graciosa teve a média mais baixa das escolas açorianas: 10,6 valores. O Colégio do Castanheiro, a única escola privada com exames do secundário, teve a nota mais alta no universo de escolas com mais de 100 provas: 13,6 valores.

Madeira

A Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, teve a nota mais alta da Região Autónoma da Madeira: 13,7 valores em 1609 provas. As 15 escolas do arquipélago, 14 públicas e uma privada, tiveram nota positiva nos exames nacionais.

ESCOLAS NO ESTRANGEIRO

No total, foram realizadas 869 provas em dez escolas privadas no estrangeiro e o resultado médio foi 11,3 valores. O Colégio Internacional Lusíadas, em Moçambique, obteve a nota mais baixa do Ranking Nacional: 6,05 valores em 15 provas. A Escola Portuguesa de Macau alcançou a nota mais alta no universo das escolas fora do território nacional: 14,6 valores em 74 provas.