Covid. Clara de Sousa, que moderou o debate Marcelo vs. Ventura, em isolamento profilático preventivo

A jornalista Clara de Sousa, que moderou o debate de há uma semana na SIC entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, está em isolamento profilático preventivo depois de ter sido conhecido esta segunda-feira que o Presidente da República está infetado com covid-19.

Numa breve nota, a direção de informação da SIC explica que a jornalista vai ficar em isolamento até ser testada e deixa claro que a hipótese de ter havido transmissão é altamente reduzida.

"Tendo tido conhecimento do teste positivo do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e apesar de achar - tendo em conta os dados disponíveis - que é altamente improvável que possa ter havido alguma transmissão no estúdio da SIC no dia 6 de janeiro, a jornalista Clara de Sousa está em isolamento até ser testada. O teste deverá ser feito na próxima quarta-feira", refere e nota da SIC.

O Presidente da República está infetado com covid-19 mas está assintomático. Marcelo Rebelo de Sousa é testado quase todos os dias e assim foi esta segunda-feira: o Expresso sabe que o teste rápido da manhã deu negativo, enquanto o PCR feito posteriormente deu positivo - o Presidente foi informado pelas 21h40.

António Costa, Marta Temido e Ferro Rodrigues já foram oficialmente informados e a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa para os próximos dias está cancelada - recorde-se que estava marcado um debate presidencial para esta terça-feira na RTP com todos os candidatos. Ainda não há decisão definitiva sobre se o debate vai acontecer ou não.

A agenda do Presidente para os próximos dias está toda cancelada.