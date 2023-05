Marcelo convoca Conselho de Estado para fazer "ponto de situação" no fim de julho

À chegada à Feira do Livro de Lisboa, o Presidente da República começou a ser questionado sobre a intervenção dos Serviços de Informação e Segurança (SIS) no caso Galamba. Marcelo, contudo, tinha um anúncio a fazer: a sua agenda para os próximos tempos, que vai inclui uma reunião do Conselho de Estado para o fim de julho com o objetivo de fazer um “ponto de situação” sobre a política, a sociedade e a economia. “O que tenho a dizer-vos hoje é o calendário que resulta da minhas reflexões nos últimos tempos”, começou por dizer o Presidente, passando, então, a debitar a agenda: dia 21 de junho ouve os partidos com assento parlamentar na Madeira para marcar as eleições regionais; em julho “como é habitual” vai receber os partidos com assento na Assembleia da República “para fazer o balanço da sessão legislativa e para os ouvir”. “Já não os ouço há meses”, como que lamentou o Presidente, que imprimiu um ritmo trimestral à audição de partidos e às reuniões de Conselho de Estado, práticas que os seus antecessores usavam com muito menos regularidade.

“Perto do final de julho irei convocar um outro Conselho de Estado para apreciar a situação portuguesa”, continuou o Presidente, explicando que tem dado “prioridade aos temas internacionais” naquele órgão de aconselhamento. E dia 16 de junho continuam a ser os temas internacionais a marcar a reunião já anunciada com a presença da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. No fim de julho, justificou, já estará em preparação o Orçamento do Estado para o próximo ano e a sessão legislativa já terá terminado. “Estive a ponderar e pensei que é um momento em que faz sentido fazer um ponto de situação através de um Conselho de Estado. Faz sentido ouvir os conselheiros de Estado logo a seguir aos partidos. Não para nenhum ponto especifico de intervenção, para ouvir o que pensam sobre a evolução da economia, sobre a situação social e sobre a situação política”, continuou a justificar, ressalvando que “a ideia não é dar passos, é ouvir”. Marcelo admite, contudo, falar aos portugueses depois dessa reunião. “Não planeio nenhum ação em concreto para o pós-Conselho de Estado a não ser que entenda haver alguma questão sobre a qual deva falar aos portugueses. Isso decidirei depois de ouvir o Conselho de Estado, afirmou o Presidente que vê muitas vantagens no funcionamento deste órgão: ”O Conselho de Estado tem conselheiros que intervêm muito publicamente, outros intervêm pouco. Na praça pública qualquer um pode formular os seus juízos, no Conselho de Estado todos se ouvem a todos e há uma interação que é muito mais rica." E ainda acrescentou: “Nada melhor do que ouvir um espectro amplo.”