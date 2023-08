“É a Liga dos Últimos”: Rui Rocha diz que proposta do PSD de redução do IRS é “frouxa” e promete “mais ambição” no Orçamento para 2024

“Estamos a falar da Liga dos Últimos em termos de desagravamento fiscal”. Foi assim que o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, classificou as medidas fiscais do PSD, apresentadas na segunda-feira, no Pontal, e detalhadas esta quarta-feira, acusando o partido de falta de ambição nas propostas que serão discutidas em setembro no Parlamento. “Parece-nos francamente pouco, é uma proposta frouxa”, atirou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas na sede do partido no Porto.

Para o presidente da IL, o “PSD quer no fundo que se cumpra o Orçamento do PS” para este ano, fazendo com que aquilo que sobra se devolva aos portugueses, como já tem sido feito. “A IL apresentou no OE2023 uma proposta muito mais ambiciosa e os portugueses hoje teriam muito mais dinheiro no bolso”, defendeu Rocha, lamentando que a proposta tenha sido chumbada com os votos contra dos socialistas e a abstenção dos sociais-democratas.