As 5 medidas do PSD para baixar impostos já a partir deste ano

O IRS vai ser o tema do início do ano político, como já o PSD e o Governo tinham anunciado. Esta segunda-feira, na Festa do Pontal, Luís Montenegro deu início a uma espécie de “leilão” que terá o seu ponto alto no debate do Orçamento do Estado para 2024.

O Governo guarda para a apresentação do OE, que tem de ser entregue a 10 de outubro, as suas novidades, mas o ministro das Finanças já prometeu que vai “intensificar” a redução de impostos e aposta no IRS Jovem. Os jovens são também uma das prioridades do PSD, como anunciou Montenegro no Pontal, onde elencou 5 medidas para a reduzir a carga fiscal. Os pormenores serão dados “com tempo” numa conferência de imprensa já marcada para quarta-feira, 16, com António Leitão Amaro (o vice do partido que coordenou o plano fiscal) e o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento.