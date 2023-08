PSD detalha medidas e desafia PS a deixar-se de "politiquices" e aprovar descida de impostos

Depois do quadro geral, os pormenores. Na segunda-feira, o líder do PSD, Luís Montenegro, levou à Festa do Pontal as principais medidas fiscais que o partido vai entregar no Parlamento para serem discutidas em setembro, com destaque para a redução do IRS com já efeitos este ano. Esta quarta-feira, vieram os detalhes do plano de redução de impostos com que os sociais-democratas pretendem marcar o arranque do ano político. E veio também o desafio ao PS.

“O que faz o PS? Anda há anos a anunciar que quer reduzir impostos e a carga fiscal não para de subir. O PS vai ou não aceitar, deixando-se de politiquices, este repto?”, perguntou António Leitão Amaro, o vice-presidente do partido, que coordenou o grupo de trabalho responsável pelas propostas fiscais. Em conferência de imprensa, realizada na sede nacional do partido, em Lisboa, em que também esteve o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, foi reiterado que a política fiscal seguida pelo Executivo de António Costa se traduz numa maior carga fiscal para o país e se deixou o desafio ao PS de aprovar as propostas do PSD.