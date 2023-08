“Esbulho fiscal tem de acabar”: Montenegro atira a Costa e propõe descida de impostos para tentar marcar arranque do ano político

Cinco medidas para acabar com “o esbulho fiscal” do Governo. O pacote de propostas do PSD estava prometido há meses, guardado no segredo dos deuses, e Luís Montenegro decidiu usar a Festa do Pontal, momento chave da social-democracia portuguesa há 45 anos, para levantar uma parte do véu. Com uma meta acima de todas outras: uma redução de impostos de 1200 milhões de euros, “abrangendo todos” os contribuintes (exceção aos que estão no último escalão de IRS). Afirmando que “nunca em Portugal se pagaram tantos impostos”, o líder do PSD tenta assim marcar o arranque do ano político que lhe pode decidir o futuro. E piscar o olho à classe média e ao eleitorado com que o PSD se quer “reconciliar”.