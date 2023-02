Lula no 25 de Abril: PSD não comenta recado de Marcelo e insiste em “trapalhada” criada pelo ministro Cravinho

O PSD não reage ao recado vindo da Presidência da República sobre as críticas do partido ao discurso de Lula da Silva na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento. Como o Expresso noticiou na última noite, em Belém estranha-se que “um partido que quer chegar ao poder acautele tão pouco a relação com o Presidente brasileiro”, lamentando-se que, mais uma vez, o PSD tenha ido “atrás do Chega”. “Não reajo a isso. Não há comentários a fazer”, diz Tiago Moreira de Sá, coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.