Marcelo anunciou há dois meses "participação" de Lula "na cerimónia do 25 de Abril" e lembra Cavaco para dar recado ao PSD

A presença de Lula da Silva nas sessão solene comemorativa do 25 de Abril, que está a incendiar os ânimos na classe política portuguesa após o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ter dado como certo que Lula discursará no Parlamento nesse dia, já tinha sido anunciada há dois meses pelo Presidente da República.

A 30 de dezembro, em Brasília, onde se deslocou para assistir à posse do seu homólogo brasileiro, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito claro: “Foi já marcado o encontro em Portugal, de 22 a 25 de abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o primeiro-ministro português e a visita de Estado a meu convite, que culmina na participação na cerimónia do 25 de abril”, afirmou na Altura. Acrescentou que também constaria do programa da visita de Lula a Portugal a entrega do Prémio Camões, "que há muito está para ser entregue a três premiados", sendo um deles o cantor Chico Buarque.