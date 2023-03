"As pessoas não podem estar satisfeitas com o Governo", reconhece Costa, que normaliza tensão com Marcelo e contestação

O Governo tem a pior avaliação na sondagem Expresso/SIC, o PS desce 7 pontos e empata com PSD e o primeiro-ministro reconhece: “As pessoas não podem estar satisfeitas com o Governo.” Quase a terminar a entrevista que deu esta quinta-feira à noite na SIC, António Costa aponta a inflação, os problemas de habitação e de aumento do custo de vida para justificar o descontentamento com o seu Governo que, em apenas um ano, passou de 65% de avaliação positiva para 64% de opiniões negativas.

“Não me surpreende que, depois de um ano tão dificil e tão exigente, tenhamos um resultado destes”, respondeu António Costa quando confrontado com os resultados da sondagem. Já não foi, contudo, confrontado com a variação nas intenções de voto. “É preciso ter consciência daquilo que os portugueses estão a enfrentar. Não havia uma inflação assim há 30 anos. E a maioria dos portugueses não ganha o que nós ganhamos”, disse o primeiro-ministro para Clara de Sousa.

Numa entrevista em que dois terços do tempo foram usados para o tema do dia - o Plano Mais Habitação, aprovado no Conselho de Ministros e explicado numa conferência de imprensa de duas horas -, Costa foi mais do que uma vez questionado sobre as relações com o Presidente da República. Primeiro, a propósito do pacote para a habitação, que motivou várias trocas de recados entre ambos na semana passada, com o Presidente a fazer críticas e ameaças de veto.

“Não gosto de comentar o que fazem outros orgãos de soberania, nem condicionar os outros órgão de soberania. Faço aquilo que me compete. O Governo tem um conjunto de propostas e apresentou-as”, disse o primeiro-ministro sobre um eventual veto do PR. Mais uma vez lembrou que Governo e Presidente têm funções diferentes e tempos também diferentes, mas em tom mais suave do que tinha feito na semana passa no Parlamento.

“Tenho esperança que outros acreditem na bondade destas medidas. Mas a visão da bondade é plural. A relação entre órgãos de soberania não se degrada” por causa disso, assegurou Costa para quem as discordâncias são normais e não prejudicam “a boa convivência institucional” que acredita existir. “Ninguem pressupõe que estejamos sempre de acordo”, disse mais à frente e falando já em termos gerais o primeiro-ministro que não se recorda de nenhum período em que entre uma maioria de um partido e um Presidente de outro “tenha havido uma relação tão feliz e normal”.

Neste quase 8 anos que já levam de exercicio de funções, “terei dito coisas que ele não gostou, ele também disse coisas de que não gostei”, assume o primeiro-ministro, que admite mesmo: “Essa parte tenho a certeza.”