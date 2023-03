Sondagem Expresso/SIC: Quase dois terços dos portugueses dão nota negativa ao Governo

Mau em toda a linha: com a maio­ria absoluta, o Governo tinha há um ano o pico da avaliação positiva, mas agora, que ainda só cumpriu um dos quatro anos de mandato, atinge o pico da avaliação negativa. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter carregado nos adjetivos — “uma maioria requentada, cansada, que demorou a formar-se” —, o cartão amarelo ao Governo é confirmado pela sondagem ICS-ISCTE para o Expresso e a SIC em diversas variáveis. Na avalia­ção do desempenho do Governo, na contestação social, nas intenções de voto e até na popularidade do principal rosto da maioria: António Costa recebe a pior avaliação média dos últimos quatro anos, quando ainda liderava a ‘geringonça’.