E se a tropa recrutasse estrangeiros, como faz Espanha? Marcelo e generais concordam

A ideia não é original. Há cinco anos, quando faltavam oito mil tropas aos mais de 100 mil efetivos das Forças Armadas do Reino Unido, o Governo britânico decidiu facilitar mais ainda o ingresso de estrangeiros dos mais de 40 países da Commonwealth nas suas fileiras. Em Portugal, quando faltam mais de sete mil tropas - para um total que devia ser de 30 mil -, a ideia de recrutar estrangeiros, como faz Espanha, é avançada em artigo de opinião no Expresso pelo tenente-coronel na reforma Miguel Machado. Confrontado com os problemas cada vez mais graves de efetivos nas Forças Armadas, o próprio Presidente da República defendeu, há um ano, o recrutamento de imigrantes, depois de uma proposta de um grupo que reúne dezenas de oficiais-generais para se procurarem voluntários provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Nunca foi, no entanto, uma medida que o Governo ponderasse em público.

O recrutamento de estrangeiros é uma possibilidade admitida em vários países, como no Reino Unido, Espanha, França, ou Dinamarca. Apesar de, em Portugal, não ser um caminho sujeito a grande debate público, essa possibilidade já tem sido mencionada. Depois de o Expresso ter revelado, na edição desta semana, os efeitos da falta de pessoal dos três ramos das Forças Armadas, Miguel Machado, tenente-coronel na reforma que chegou a dirigir o “Operacional” - um site de informação militar -, defende que “recrutar estrangeiros não seria inédito”, uma vez que, “na Europa vários países o fazem, em diferentes modalidades. Morrem a combater pelos países que os acolheram como os nacionais desses países”. Como em Espanha, mas já lá vamos.

O ano passado, o recurso a imigrantes que quisessem obter a nacionalidade portuguesa através da prestação de serviço militar, surgiu num livro lançado pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) em maio. O GREI, que junta cerca de cinco dezenas de oficiais-generais reformados, colocava a hipótese de um regresso à conscrição, mas propunha outra solução para mitigar a falta de efetivos das Forças Armadas profissionalizadas: "Faria sentido equacionar a aceitação de candidatos de nacionalidade estrangeira para a prestação de serviço, como já acontece nalguns países da Europa, casos da Espanha e da Bélgica".