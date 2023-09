Costa explica silêncio: debate político faz-se com "o líder da oposição" (não com Marcelo e não no Conselho de Estado)

Depois de ter passado a reunião do Conselho de Estado desta terça-feira em silêncio, sem fazer qualquer comentário às críticas muito duras que alguns conselheiros - como Miguel Cadilhe, Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão ou Marques Mendes - tinham feito à sua governação, António Costa explicou o seu silêncio aos jornalistas: o debate político faz-se no Parlamento, ou no confronto com o “líder da oposição”, Luís Montenegro, não nas reuniões sigilosas do órgão consultivo do Presidente da República.

Além disso, a regra-base das reuniões do Conselho de Estado é a “confidencialidade”, a lei até prevê que as atas só sejam divulgadas 30 anos depois do fim do mandato do Presidente da República, pelo que nunca ninguém ouvirá o primeiro-ministro dizer o que quer que seja sobre o que se passa naquelas quatro paredes. É uma espécie de lição de “institucionalismo” ao Presidente da República e aos restantes conselheiros de Estado a que António Costa quer dar, depois de já ter antecipado que cada um deve estar no seu “galho” e que qualquer confusão de papéis, entre os fazedores e os comentadores, pode dar mau resultado.

“Não há nenhum diferendo com o Presidente da República”, começou por dizer o primeiro-ministro aos jornalistas, em Guimarães, à margem da inauguração do “supercomputador”. E questionado sobre o porquê de ter estado em silêncio nesta última reunião, depois de, na anterior reunião, o PR não lhe ter passado a palavra alegando que o primeiro-ministro não teria tempo de fazer uma intervenção porque tinha um voo para apanhar, António Costa escudou-se com o dever de sigilo: “Nunca ninguém me ouvirá falar sobre o que se passa nas reuniões do Conselho de Estado”, disse.

Assumindo-se como "uma pessoa institucional", apesar de por vezes ser “informal”, Costa quis dar uma lição aos restantes membros do órgão consultivo do Presidente, e, de caminho, ao Presidente também: “Eu respeito as regras das instituições e estas reuniões são reservadas e confidenciais. A lei até prevê que só 30 anos depois do fim do mandato do PR a ata seja conhecida, por isso, se tiverem paciência, esperem até março de 2056”, disse, criticando quem, nas últimas reuniões, decidiu “fazer fugas seletivas de informação ou contar mentiras”.

“Quem decide fazer fugas seletivas de informação ou contar mentiras sobre o que acontece nos Conselhos de Estado presta um péssimo serviço às instituições, à democracia e ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão de consulta do PR, onde as pessoas se devem sentir livres para se expressar ou para não se expressar, de forma a que o PR possa beneficiar dessa informação. Comprometer o caráter de confidencialidade é um mau contributo, e não contem comigo para isso”, atirou.

Questionado sobre as críticas de Luís Montenegro ao que chamou o “amuo” do primeiro-ministro, por não ter falado alegadamente por ter ficado chateado com o que veio a público sobre a última reunião de julhou, ou sobre o veto do Presidente ao diploma da habitação, António Costa rejeitou qualquer amuo. “Quem me conhece sabe que não sou dado a amuos”, disse, sublinhando de seguida que é precisamente com Luís Montenegro que deve fazer “debate político”.

“O dr. Luís Montenegro também devia respeitar o funcionamento das instituições. Como ele próprio disse, o líder da oposição é ele, é com ele que tenho de fazer o debate político, com ele ou no Parlamento, não é noutro lado qualquer”, disse. Ou seja, é Luís Montenegro que é “o líder da oposição”. Não é Marcelo, nem Cavaco, nem Miguel Cadilhe.