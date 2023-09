Conselho de Estado muito tenso: Costa deixou Marcelo a falar sozinho

António Costa ficou calado durante as quase três horas do Conselho de Estado. Num clima descrito ao Expresso como muito tenso, o primeiro-ministro escolheu não dizer uma única palavra, deixando o Presidente da República, que fez uma longa análise da situação económica, política e social, sem resposta.

Marcelo Rebelo de Sousa foi elogiado de forma unânime pelos conselheiros pela visita que fez à Ucrânia, mas nem nesse coro de elogios ao Chefe de Estado, António Costa quis alinhar.

O Presidente não chegou a perguntar-lhe se queria intervir, o que para alguns dos presentes sinalizou que o primeiro-ministro deve ter avisado previamente Marcelo de que não tencionava falar.

Na intervenção de quase meia hora que fez na reunião, o Presidente da República passou em revista os principais temas da atualidade política - Saúde, Educação, Habitação, Segurança Social, TAP, novo aeroporto de Lisboa -, numa linguagem que alguns dos presentes descreveram ao Expresso como “politicamente diplomática", embora ”mais crítica do que elogiosa".

Marcelo Rebelo de Sousa chegou mesmo a dizer que há os que acham “que está tudo mal” e os que acham “que está tudo bem”, reservando para si próprio “uma posição de meio termo”. Nada que motivasse qualquer reação ao chefe do Governo, que apostou na desvalorização da reunião deste orgão de aconselhamento do Presidente da República.

Recorde-se que Marcelo convocou o Conselho de Estado em julho, após a “crise Galamba” e quando já eram conhecidas as conclusões da comissão parlamentar de inquérito à TAP que deixou Governo e PS isolados. E nessa reunião António Costa escolheu não falar, explicando que tinha que sair mais cedo para apanhar o avião que o levaria à final do mundial de futebol feminino.

Perante isso, e após várias intervenções de conselheiros muito críticos do Governo, entre eles Cavaco Silva, Miguel Cadilhe, Marques Mendes e Francisco Pinto Balsemão, o Presidente decidiu interroper os trabalhos à hora em que António Costa teria que ir apanhar o avião mas marcou um ‘prolongamento’ da conversa para setembro.

“As coisas podem correr mal”

Nesta reunião, era suposto o chefe do Governo falar, como acontece em todas as reuniões do Conselho de Estado. Mas o clima de crescente confrontação com o Presidente - que passou pelo veto ao pacote governamental para a habitação e levou esta semana o chefe do Governo a avisar que se os papéis dos vários agentes políticos se confundirem tudo “as coisas podem correr mal”, levou Costa a escolher o silêncio.

Marcelo já tinha anunciado publicamente ter o discurso para esta reunião escrito há vários dias. E o primeiro-ministro resolveu não aderir à análise da situação política com que o Presidente quis marcar esta rentré.

O comunicado final deste Conselho de Estado é muito lacónico sobre o primeiro ponto da reunião. “Foi concluída a análise da situação política, económica e social”, lê-se na nota divulgada por Belém.

“Quanto ao tema Ucrânia, foi reafirmada a solidariedade e a admiração pela resistência do povo ucraniano e reconhecido todo o apoio que Portugal - com plena concordância entre os órgãos políticos de soberania - tem prestado, nas suas múltiplas dimensões, nomeadamente política, diplomática, militar e humanitária. Foi, ainda, assinalado o compromisso de Portugal no processo de integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO”, acrescenta o texto.

Esta reunião do Conselho de Estado teve três ausências: o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o cientista António Damásio.

Foi a 31.ª do Conselho de Estado realizada nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, que imprimiu um novo ritmo a este órgão de consulta do Presidente da República: em vez de reunir-se só nos casos em que é obrigatório pela Constituição (dissolução do Parlamento), passou a ter um ritmo trimestral de reuniões, várias vezes com convidados para falar de temas de atualidade.