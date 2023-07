Marcelo adiou fecho do Conselho de Estado porque tinha muito a dizer

NUNO FOX

Marcelo sabia que Costa ia voar para longe e as críticas de Catroga prolongaram a reunião, mas acabou por adiar a conclusão do Conselho de Estado porque o discurso que tinha preparado era mais longo do que o habitual. O Presidente gostou do que ouviu antes (a antítese do debate do Estado da Nação). E só tem pena que Montenegro não estivesse lá para tirar notas. Em setembro, a nova reunião terá um segundo tema, um clima menos quente em cima, mas ainda um quê de pressão sobre Costa. O PS desvaloriza