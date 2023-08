PS aponta “sete pecados capitais” às propostas do PSD sobre redução do IRS

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, classificou esta quarta-feira como “um logro” as propostas de reforma fiscal do PSD, apontando-lhes “sete pecados capitais” e salientando que o governo socialista têm descido impostos e não aceita lições nesta matéria. “Para o PS, este conjunto de propostas resume-se a um logro para as portuguesas e os portugueses”, afirmou João Torres, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, em Lisboa, considerando que as medidas são "enganadoras e não vão ao encontro daquelas que devem ser as prioridades do país".

Numa reação a este pacote, o secretário-geral adjunto do PS apontou-lhe “sete pecados capitais”. “É incoerente, assenta numa mentira da apropriação pelo Estado do excesso de receita fiscal, é excessivamente regressivo, enganador para os mais jovens, não responde aos desafios e aos problemas de produtividade do país, prejudica a carreira contributiva dos trabalhadores e até a sua proteção social e limita a ação do Estado para responder aos momentos de maior dificuldade e a situações de natureza inesperada ou mesmo excecional”, enumerou.