Frederico Pinheiro diz que João Galamba “não está a dizer a verdade” e reitera existência de “narrativa montada”

“Tudo o que tem de ser esclarecido deve ser efetuado nas instâncias judiciais apropriadas e é para isso mesmo que servem os tribunais. Estou a ponderar. Estou a recolher todos os elementos. A decisão já não se prende apenas com uma questão de matéria, porque isto é claro. Tanto o primeiro-ministro como o senhor ministro das Infraestruturas difamaram-me publicamente. Existe aqui matéria jurídica para se avançar com uma queixa-crime. Tudo isto depende de uma decisão pessoal”, afirmou o ex-adjunto de Galamba.

Quanto ao que se passou no Ministério no dia 26 de abril, Frederico Pinheiro refere nunca ter recebido uma “ordem para não entrar” e que tentou “proteger a mochila”, onde estava o computador, que depois se ofereceu para “entregar voluntariamente”. O portátil continha o plano de reestruturação da TAP, que Galamba nunca teve “o cuidado de ler”. “Estamos a falar de nove documentos classificados por minha sugestão, no âmbito do requerimento efetuado pela CPI. A maior parte desses documentos estão no arquivo do Ministério. O plano de reestruturação da TAP apenas estava no meu computador”, indicou.

Sobre o alegado excesso de fotocópias que tirava , o ex-adjunto justifica que se trata de uma questão de conciliação entre vida familiar e profissional. “Desde que trabalho no Governo que saio mais cedo do trabalho para ir buscar os meus filhos à escola. Voltava mais tarde para trabalhar. Sempre deixei claro que tinha um horário flexível.”

Na audição de quarta-feira, Frederico Pinheiro contou aos deputados como nesse dia foi “ameaçado” pelo SIS e, no dia seguinte, teve um “contacto cordial” à porta de casa com a PJ, e como ficou “surpreendido e constrangido” com a “falta de articulação” entre as duas entidades. “Senti-me intimidado pelo SIS”, afirmou. A pessoa que lhe ligou do SIS disse-lhe: “É melhor resolvermos isto a bem. Se não isto complica-se.” Na entrevista, assegurou ter três testemunhas desta ameaça.

Ainda sobre o dia 26 de abril, o ex-adjunto de Galamba disse aos deputados que ficou “sequestrado no Ministério”. “Sou o agredido, não sou o agressor”, garantiu. “Não roubei ou fugi com o computador. Não parti nenhum vidro do Ministério com a minha bicicleta ou com qualquer outro objeto.”

Na entrevista, Frederico Pinheiro repetiu, conforme disse na audição, que no dia 5 de abril informou que “tinha notas”. “O envio dessas notas só me é solicitado no dia 24 de abril”, acrescenta. O ex-adjunto assegurou aos deputados que foi a 5 de abril que percebeu que havia intenção do Ministério de ocultar as notas que tinha tirado das reuniões preparatórias com a ex-presidente da TAP à CPI, e que tinha partido do ministro a sugestão para que a então CEO da TAP participasse numa reunião preparatória com os deputados do PS.