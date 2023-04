"Não confundimos empresas públicas com empresas políticas": Costa volta a elogiar relação "exemplar" do Estado com CGD por oposição à TAP

Regressado da Coreia do Sul, onde esteve afastado dos ecos da comissão de inquérito à TAP, António Costa voltou a ser questionado pelos jornalistas sobre a forma como tem sido revelado que o Governo (através do Ministério das Infraestruturas) se relacionava com a TAP, na qualidade de empresa com capitais públicos. Sem mencionar o nome Pedro Nuno Santos, o ex-ministro que tinha a tutela da companhia aérea, António Costa insistiu na ideia de que “o Governo não deve interferir no dia a dia das empresas” e destacou, por oposição, a relação “exemplar” que o Governo (através do Ministério das Finanças) tem com a “empresa pública mais relevante de todas” que é a Caixa Geral de Depósitos.

“Não confundimos empresas públicas com empresas políticas, e o relacionamento do Governo com as empresas do Estado deve assentar em princípios fundamentais”, começou por dizer, destacando desde logo o princípio de que a gestão empresarial tem de ser assegurada pelas administrações, e não pelo acionista. “As questões laborais é a administração que trata, não o acionista”, insistiu, reiterando que cabe ao Estado confiar nas administrações e, se isso não acontecer, deve demitir a administração.