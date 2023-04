“Em tempos normais, o Governo tinha sido demitido esta semana” - Marques Mendes

No seu habitual espaço de comentário na SIC, este domingo à noite, Luís Marques Mendes foi muito duro para com os socialistas e o Governo de António Costa. E disse mesmo que as recentes revelações na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP são “o grau zero da política”. O comentário de domingo à noite com Luís Marques Mendes pode ser ouvido aqui

Há uma hora