Santos Silva rejeita projeto de referendo à eutanásia do PSD

O Presidente da Assembleia da República ouviu os líderes parlamentares esta quarta-feira e deu conta de que o projeto de resolução do PSD para a realização de um referendo à eutanásia não será admitido para votação. Decisão foi anunciada no final da conferência de líderes, e o PSD anunciou que vai recorrer da decisão para plenário.

Em causa estava a dúvida, levantada publicamente por André Ventura, sobre se a proposta seria constitucional por já ter sido votada, em junho, uma outra proposta para a realização de um referendo à eutanásia. A Constituição diz, no artigo 167º, número 4, que um projeto de lei ou de referendo que já tenha sido chumbado não pode voltar a ser apresentado na mesma sessão legislativa.

A dúvida principal era se o espírito da norma constitucional remetia apenas para a repetição de propostas vindas do mesmo partido ou se se aplicava também a propostas semelhantes vindas de partidos diferentes - como é o caso.

A primeira proposta de referendo, chumbada em junho, foi apresentada pelo Chega, agora era o PSD que apresentava uma proposta nesse sentido. Como o Expresso escreveu, o entendimento dos sociais-democratas era de que o espírito legislativo da Constituição dizia respeito apenas a propostas provenientes do mesmo proponente, e não de partidos diferentes, mas não era essa a leitura do PS - e do Chega - que aparecem aqui alinhados na mesma interpretação.