Despenalização da eutanásia aprovada com abstenção do PSD. Votação final é na sexta-feira

O texto consensualizado da lei de despenalização da eutanásia, assinado pelo PS, BE, PAN e IL, foi aprovado esta manhã na comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais. É o primeiro voto indicativo daquilo que vai acontecer esta sexta-feira, em plenário, onde se fará a votação final global do diploma.

O PSD ainda tentou pedir um último adiamento da votação enquanto aguarda pela decisão do Presidente da Assembleia da República sobre o seu próprio projeto de realização de um referendo, mas não houve consenso em torno de mais um adiamento (só o Chega estava a favor) e o presidente da comissão pôs o assunto a votação.

O texto, que foi consensualizado entre PS, BE, PAN e IL num grupo de trabalho, foi assim aprovado com os votos a favor dos proponentes e os votos contra do Chega e do PCP. O PSD optou por se abster nesta votação indicativa, uma vez que o partido dá liberdade de voto aos seus deputados nesta matéria - e isso faz com que cada deputado vote como entender na sexta-feira, explicou a deputada Paula Cardoso.

A despenalização da eutanásia foi aprovada na generalidade em junho deste ano, altura em que foi também chumbada a proposta do Chega de referendo. O diploma seguiu, assim, para a especialidade, onde foi afinado, e cuja votação sofreu ainda sucessivos adiamentos. Um deles resultou de um pedido de adiamento potestativo por parte do Chega e o último aconteceu na semana passada, também a pedido do Chega mas com o acordo do PS e do PSD, por causa de uma pequena alteração de última hora que chegou às mãos dos deputados fora de horas.

A votação final acontece esta sexta-feira, em plenário, e contando com os votos da maioria dos deputados do PS, da bancada do BE, do PAN e da IL, a que ainda se deverão juntar alguns deputados do PSD, a aprovação está garantida à partida. A confirmar-se, será a terceira vez que a lei da eutanásia é aprovada no Parlamento (em duas legislaturas diferentes), tendo nas últimas vezes esbarrado, primeiro, no Tribunal Constitucional, e, depois, num veto político do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Por resolver, está ainda a proposta do PSD de referendo à eutanásia, que o Chega acusou de ser inconstitucional e que está em risco de não ser admitida para votação. Como o Expresso escreveu, não só o Chega como membros da bancada socialista entendem que o PSD não pode apresentar uma proposta de referendo quando uma outra proposta no mesmo sentido já foi apresentada durante esta sessão legislativa (há seis meses) e foi chumbada. Seria uma violação de uma norma constitucional. A decisão, contudo, está nas mãos do Presidente da Assembleia, que convocou uma conferência de líderes extraordinária para esta quarta-feira ao início da tarde.