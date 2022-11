Mensagem de António Costa confirma que houve telefonema sobre EuroBic, mas com outra versão: afastar Isabel dos Santos era “inoportuno”

O primeiro-ministro encarava como “inoportuno” o Banco de Portugal tentar afastar Isabel dos Santos da administração do EuroBic, quando decorria uma solução para a saída da filha do antigo Presidente de Angola do capital do BPI, em 2016.

António Costa confirma-o, segundo noticia o “Observador”, numa mensagem que enviou a Carlos Costa hora e meia depois da pré-publicação do primeiro excerto do livro “O Governador”, na qual desmente ter dito que não se podia “tratar mal” a filha do Presidente de um “país amigo”.

Ainda de acordo com o “Observador”, o primeiro-ministro dirigiu-se diretamente ao antigo governador do Banco de Portugal para contestar o que está escrito na obra que será publicada esta semana, da autoria do jornalista Luís Rosa.

Na referida mensagem, António Costa confirma que telefonou a Carlos Costa após uma reunião em que o Banco de Portugal tentou afastar Isabel dos Santos do EuroBic, em 2016, mas para “sublinhar a inoportunidade” da medida, tendo em conta o processo que estava a decorrer no BPI. Ou seja, António Costa quereria resolver primeiro a saída de Isabel dos Santos do BPI, que estava a vender a sua participação aos espanhóis do La Caixa.

O Expresso tentou contactar o gabinete do primeiro-ministro, que não avançou, para já, com mais explicações.