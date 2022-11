Francisco Assis desistiu de apresentar livro que levou António Costa a processar Carlos Costa

Francisco Assis, o socialista que preside ao Conselho Económico e Social (CES), desistiu de apresentar o livro do jornalista Luis Rosa em que o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, acusa o primeiro-ministro de o ter pressionado para proteger Isabel dos Santos no BIC, noticiou o Público e confirmou o Expresso junto da editora D. Quixote.

Após ter aceite apresentar em conjunto com Luís Marques Mendes, a obra intitulada “O Governador”, esta terça-feira, na Fundação Gulbenkian, Assis comunicou a sua indisponibilidade, ficando de enviar uma mensagem para ser lida na sessão a justificar a ausência.

A desistência do socialista terá sido comunicada após o primeiro-ministro tornar pública a decisão de processar Carlos Costa, por este afirmar no livro que António Costa lhe terá dito que não se pode “tratar mal a filha do Presidente de um país amigo” para assim tentar proteger a posição da empresária na administração do BIC.

Recorde-se que, já como primeiro-ministro, Costa avançou com um decreto prontamente promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa para desbloquear os estatutos do BPI permitindo a saída de Isabel dos Santos do banco. No polémico livro, o ex-Governador relata como terá sido pressionado para, num contexto de alegada contrapartida para a empresária angolana, evitar que esta fosse afastada da administração do BIC,

Com o prefácio de Christine Lagarde, o livro é um testemunho de Carlos Costa sobre as funções que exerceu entre 2010 e 2020. Num capítulo publicado pelo Observador, o ex-governador relata precisamente como após ter decidido afastar a filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, em 2016, terá sido contactado pelo chefe do Governo para não o fazer