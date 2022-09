Marcelo fala de "quatro ou cinco" dúvidas no diploma da Saúde. Promulgação só na sexta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa não fecha decisões sobre o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde antes de regressar de Luanda, na próxima quinta-feira. O Presidente da República parte esta terça-feira às 23h00 para Angola onde irá assistir à posse de João Lourenço e deixou as assessorias em Belém em “análises de pormenor mas não irrelevantes” ao diploma recebido do Governo, sabe o Expresso. A promulgação, confirmou o Presidente esta noite, não acontecerá antes de sexta-feira.

“Eu parto agora, dentro de duas horas e meia, para Angola, regresso na sexta-feira e tenciono logo na sexta-feira - espero receber entretanto os comentários jurídicos sobre três, quatro ou cinco pontos que foram levantados na Presidência da República - e espero ter a decisão sexta-feira ao fim da tarde”, explicou Marcelo à saída da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"As assessorias jurídica e da área da Saúde andam à volta de quatro ou cinco questões, que embora não toquem no essencial na lei não são irrelevantes”, explica fonte oficial. Que acrescenta um argumento para não haver pressas: “Ainda nem há secretários de Estado”.

O próprio Presidente referiu que falta esse passo e sem querer comentar o nome hoje divulgado do novo diretor executivo do SNS, sugeriu que se “respeite a ordem do processo”. “Embora já conste um nome, vamos esperar: primeiro, a lei, os secretários de Estado e depois o diretor executivo. (…) Vamos seguir a ordem que deve ser seguida ”, insistiu.

A divulgação do nome de Fernando Araújo surpreendeu a Presidência, uma vez que o quadro legal que cria esse novo cargo de gestão da saúde pública ainda não foi promulgado, logo ainda não existe. Mas em Belém avançam razões para que o Executivo tenha libertado a informação para os media: “sendo um nome forte ajuda a acalmar o ambiente”. Ou seja, a escolha de António Costa para diretor executivo do SNS agrada a Marcelo Rebelo de Sousa.

O grosso do diploma que irá regulamentar o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde também não parece levantar dúvidas ao Presidente que, na sexta-feira passada, após a aprovação do texto em conselho de ministros, comentou em público tratar-se de “uma solução que evolui para uma posição próxima daquela que eu tinha defendido”.

Marcelo explicou o que isso quer dizer: “significa a ideia de uma separação clara entre as decisões políticas e a gestão mais independente, mais autónoma e isenta através de outra instituição que não o ministério” da Saúde.

Esta clarificação e garantia de independência do novo gestor executivo cedo foram defendidas pelo Presidente da República que partilhou com o primeiro-ministro o entendimento segundo o qual não basta continuar a injetar dinheiro no sistema se não houver uma reforma de fundo na gestão.

Apesar desta convergência de fundo, Marcelo adia a promulgação, por um lado por querer sinalizar que esta questão lhe merece a maior exigência e cautela e, por outro, porque a análise já feita pelas suas assessorias terá levantado algumas dúvidas que ainda poderão merecer trocas de impressões entre Belém e S. Bento, sem se excluir a necessidade de algumas clarificações.

Ainda a aguardar que o primeiro-ministro lhe comunique a equipa integral para este novo ciclo - até agora só tomou posse o ministro e desconhecem-se os nomes dos secretários de Estado - o Presidente conta fechar as decisões sobre o novo estatuto na sexta-feira e a posse dos SE poderá acontecer no fim de semana.