“Belíssimo aluno”, colega de secundário e amigo do ministro da Saúde, trabalhador diligente, benfiquista militante: quem é o CEO do SNS

Fernando Araújo tem 56 anos e nasceu no São João, o Centro Hospitalar referência maior da saúde do norte do país, de que é presidente do Conselho de Administração desde fevereiro de 2019. Filho de um eletricista, nasceu e cresceu na freguesia de Paranhos e fez-se médico na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e pós-graduou-se na Universidade Católica.

