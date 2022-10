Marine Le Pen “mudou de ideias esta manhã” e já não visita o Mosteiro dos Jerónimos

Marine Le Pen “mudou de ideias esta manhã” e já não visitará o Mosteiro dos Jerónimos, apurou o Expresso. Às 11h30, hora prevista da visita, a líder da extrema-direita francesa encontrava-se em Cascais. André Ventura, cuja assessoria informou à 01h10 da madrugada deste sábado que o líder do Chega já não acompanharia Le Pen na visita aos Jerónimos, estava reunido com o primeiro-ministro. O jantar entre Ventura e Le Pen, agendado para esta noite no concelho de Sintra, “ainda está sujeito a confirmação”.

“Serve o presente email para reforçar que o candidato André Ventura não acompanhará Marine Le Pen na visita ao Mosteiro dos Jerónimos, uma vez que estará reunido com o primeiro-ministro”, revelava a nota enviada esta madrugada.

Desde quinta-feira que se sabe que António Costa iria receber este sábado, em São Bento, delegações do Bloco de Esquerda, do PAN, do PEV, da Iniciativa Liberal e do Chega. Em causa está a possibilidade de serem tomadas medidas mais restritivas para combater o aumento de casos de covid-19 em Portugal. Esta sexta-feira, o chefe do Executivo recebeu o PSD, o PCP, o CDS e o PS.

Após a receção do email, a assessoria do Chega esclareceu ao Expresso que, apesar de Ventura não marcar presença, Le Pen manteria a visita ao Mosteiro dos Jerónimos.

No primeiro dos dois dias da visita a Portugal, Le Pen deu esta sexta-feira uma conferência de imprensa com Ventura num hotel lisboeta. A falta de distanciamento e o excesso de pessoas numa sala pequena para acolher o evento motivaram a saída de vários jornalistas em protesto, ainda antes de a conferência começar. Seguiu-se uma deslocação ao Monumento aos Heróis da Grande Guerra, na Avenida da Liberdade, onde os dois líderes depositaram uma coroa de flores.