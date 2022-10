Ventura já não acompanhará Le Pen na visita ao Mosteiro dos Jerónimos

Estava prevista para o final da manhã deste sábado uma visita de André Ventura e de Marine Le Pen ao Mosteiro dos Jerónimos. Fazia parte do segundo dia da visita da presidente do Rassemblement National (antiga Frente Nacional) a Lisboa. No entanto, o líder do Chega já não estará presente, segundo uma nota enviada à imprensa pela assessoria do candidato presidencial.

“Serve o presente email para reforçar que o candidato André Ventura não acompanhará Marine Le Pen na visita ao Mosteiro dos Jerónimos, uma vez que estará reunido com o primeiro-ministro”, revela a nota enviada à 01h10 da madrugada.

Desde quinta-feira que se sabe que António Costa iria receber este sábado, em São Bento, delegações do Bloco de Esquerda, do PAN, do PEV, da Iniciativa Liberal e do Chega. Em causa está a possibilidade de serem tomadas medidas mais restritivas para combater o aumento de casos de covid-19 em Portugal. Esta sexta-feira, o chefe do Executivo recebeu o PSD, o PCP, o CDS e o PS.

Após a receção do email, a assessoria do Chega esclareceu ao Expresso que, apesar de Ventura não marcar presença, Le Pen mantém a visita ao Mosteiro dos Jerónimos, agendada para as 11h30. No final do dia, os dois líderes têm um jantar marcado no concelho de Sintra.

No primeiro dos dois dias da visita a Portugal, Le Pen deu uma conferência de imprensa com Ventura num hotel lisboeta. A falta de distanciamento e o excesso de pessoas numa sala pequena para acolher o evento motivaram a saída de vários jornalistas em protesto, ainda antes de a conferência começar. Seguiu-se uma deslocação ao Monumento aos Heróis da Grande Guerra, na Avenida da Liberdade, onde os dois líderes depositaram uma coroa de flores.