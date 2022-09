Rui Rio volta a criticar apoio aos media: “15 milhões de impostos para ajudar a pagar programas da manhã e o Big Brother”

Rui Rio voltou a usar o Twitter para criticar os apoios que o Estado português vai conceder, na forma de adiantamento de receitas de publicidade institucional, à comunicação social. No dia em que foram conhecidos os detalhes sobre o apoio, num valor total de 15 milhões de euros aos quais se subtrai o valor dos impostos - são assim 11,2 milhões de euros de investimento do Estado em campanhas institucionais.

O líder do PSD, porém, referiu-se a “15 milhões de € de impostos”, que serviriam “para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother, que voltou em força”, numa referência à resolução do Conselho de Ministros publicada esta terça-feira que anunciou os dois grupos de media que vão receber a maior fatia do apoio: a Impresa, que inclui a SIC e o Expresso, e a Media Capital, da TVI e Rádio Comercial.

Rui Rio tinha feito análise semelhante há cerca de um mês, quando foi conhecido o montante do investimento e voltou à carga no início deste mês, quando equiparou a comunicação social a fábricas de “móveis ou sapatos”. É também às críticas que entretanto surgiram que Rio responde no tweet desta terça-feira. “Tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática”, aponta, antes de acrescentar um link para a notícia em causa.