“Vivi 10 anos com uma amiga. Um dia fomos a um festival LGBT e a polícia matou-a e disse que eu ia desaparecer. Por isso, fugi da Rússia”

Margarita Sharapova tem 60 anos e é uma artista e escritora russa. Foi obrigada a fugir do seu país por causa dos livros que escreveu, que foram todos proibidos em território russo. Fugiu, com medo, depois de várias ameaças à sua integridade física. Da boca da polícia russa ouviu: “Russos não podem ser lésbicas nem gays”. Este é apenas um dos quatro casos de refugiados que vivem hoje em Portugal. Neste episódio Bruno Nogueira traz à televisão portuguesa grandes histórias de vida de pessoas que tiveram de abandonar os seus países e respetivas famílias.

Até onde podemos rir? Assinado por Bruno Nogueira, Tabu é um programa que combina emoção e comédia e que prova que o humor é para todos. Durante uma semana, Bruno Nogueira vai viver com cada grupo, ouvir as suas histórias, perceber como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, irá tornar estas histórias as protagonistas de um espetáculo de stand-up sem limites.

