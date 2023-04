2017: o ano em que o fogo matou e em que o país dos três F’s se fez notar

Mesmo com o país a arder, o PS obteve a maior vitória autárquica de sempre e o PSD o pior resultado da sua história, levando a que Pedro Passos Coelho deixasse a liderança do partido. Em 2017, morreu Mário Soares. Neste episódio, falamos do que o país aprendeu ou deixou escapar com os incêndios daquele ano. O que fizemos de lá até cá? Convidamos para a conversa Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Protecção Civil, Francisco Castro Rego, engenheiro silvicultor e professor no Instituto Superior de Agronomia e Carla Tomás, jornalista do Expresso.