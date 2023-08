“O stress crónico é o grande problema dos nossos dias e o mindfulness é uma ferramenta de gestão de stress que vale a pena experimentar”

Desde o aparecimento do primeiro programa de mindfulness, desenvolvido por Jon Kabat-Zinn e seus colaboradores no Center for Mindfulness da Escola Médica da Universidade de Massachusetts, no final da década de 1970, esta prática com raízes em tradições budistas foi-se tornando cada vez mais popular no ocidente.

Manter a atenção centrada no presente, ganhando "consciência sobre as nossas sensações, sentimentos, emoções e pensamentos", é uma das capacidades que se pretende desenvolver através do mindfulness, mas há outras, como a "não-reatividade" e a capacidade de manter "um certo distanciamento" em relação aos próprios pensamentos, explica Ana Osório de Castro, psicóloga e professora qualificada do Programa de Redução de Stress baseado em Mindfulness pelo Centro de Mindfulness da Universidade de San Diego, na Califórnia.

"O mindfulness dá-nos espaço para pensarmos como vamos responder emocionalmente a cada situação, em vez de respondermos de uma forma impulsiva. Também permite que criemos um distanciamento entre os nossos pensamentos e aquilo que somos", explica a convidada do mais recente episódio do podcast "Que Voz é Esta?", sobre mindfulness e meditação.