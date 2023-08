Posto Emissor #159: BLITZ convida Andreia Criner, do MEO Kalorama. Das novidades do festival à correria aos bilhetes para Taylor Swift

Andreia Criner, diretora de comunicação do festival MEO Kalorama e nome incontornável no setor dos espetáculos de música, é a convidada da semana do Posto Emissor. A uma semana da segunda edição do festival lisboeta, fala sobre os maiores destaques e novidades de um evento que trará de volta a Portugal nomes como Blur, Florence + The Machine ou Arcade Fire, mas também dos vindouros concertos de estreia em Portugal de Taylor Swift, de cuja comunicação também é responsável.

As recordações do concerto de estreia dos Red Hot Chili Peppers em Portugal, o primeiro espetáculo em que trabalhou, as alterações nos preços de bilhetes de festivais e concertos, os discos mais preciosos da sua coleção, as histórias de quase 25 anos de um percurso ligado à música ao vivo em Portugal e a importância de uma maior presença de mulheres e pessoas LGBTQIA+ nos cartazes dos grandes eventos de música foram outros assuntos abordados na conversa com Andreia Criner.

No Posto Emissor desta semana, falamos também sobre o festival CA Vilar de Mouros, que decorre neste momento, fazemos o rescaldo do Vodafone Paredes de Coura e debruçamo-nos sobre a conversa que tivemos com Slow J nos bastidores do MEO Sudoeste. Como é hábito, deixamos ainda algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

