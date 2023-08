O que são as reparações históricas? Faz sentido apresentar desculpas por erros dos antepassados e devolver obras de arte?

As façanhas dos navegadores portugueses ganharam um travo a culpa e ressentimento que não era evidente nas comemorações dos 500 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral, nem nos festejos dos 500 anos da viagem de Vasco da Gama até à Índia. Portugal, pioneiro das aventuras oceânicas, terá para sempre de conviver com outro Portugal, o do pioneirismo no comércio escravo transatlântico.

Como se harmoniza, na atualidade, a culpa e o orgulho num país que dando mundos ao mundo, mudou esses mundos à força?

Pretérito Imperfeito é um podcast narrativo, de quatro episódios, da jornalista da SIC Amélia Moura Ramos. Estreia a 7 de agosto.