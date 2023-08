Rita Piçarra, ex-diretora financeira da Microsoft e reformada: "Poupei para ter tempo para mim e não ter de o dividir com uma empresa"

Desde os 20 anos que planeou a carreira para não depender de uma empresa para sobreviver. Foi feliz no percurso que escolheu e chegou ao seu cargo de sonho, o de diretora Financeira da Microsoft Portugal. Há um mês, com 44 anos, decidiu fechar a porta: “reformou-se”. Rita Piçarra é a convidada deste episódio do podcast “O CEO é o limite”, onde falamos da vida que há além da carreira