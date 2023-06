Anorexia: o que leva as pessoas a não comer e a “lutar contra o próprio corpo e destruí-lo”?

NUNO FOX

A investigação sobre as causas da anorexia tem feito progressos nos últimos anos. Dulce Bouça, psiquiatra especializada nas doenças do comportamento alimentar, explica que os doentes têm uma “fragilidade" numa função cerebral que permite ao ser humano ter noção dos limites, formas e funcionamento do corpo. “Todos nós conseguimos mais ou menos detetar sinais de alerta ou sentir dor, mas as pessoas com anorexia têm esta função num limiar muito baixo. Fazem dietas ou exercício permanente porque estão continuamente à procura de perceber como funciona o seu corpo.” Oiça aqui o novo episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental, com as explicações de Dulce Bouça e o testemunho de Susana Llanos, 48 anos e diagnosticada com anorexia aos 13