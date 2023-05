“É mau para a saúde mental das pessoas ser pobre, é ainda pior tornar-se pobre e é muitíssimo pior ser pobre ao lado dos muito ricos”, diz o professor catedrático jubilado de Psiquiatria. Com os preços a subir, as rendas e prestações a disparar e as dificuldades económicas a fazerem-se sentir cada vez mais, é normal que problemas como a ansiedade e a depressão aumentem ainda mais nesta conjuntura.

Caldas de Almeida será o consultor científico do “Que Voz é Esta?”, o podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Todas as semanas, as jornalistas Joana Pereira Bastos e Helena Bento vão dar voz a quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental, e ouvir os mais reputados especialistas nesta área.

Sem estigma nem rodeios, vão falar de doenças e sintomas, tratamentos e terapias, mas também de prevenção e das melhores estratégias para promover o bem-estar psicológico.