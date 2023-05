“Num ataque de pânico a pessoa sente que está com um enfarte, um avc, ou a enlouquecer. Mas deve tentar respirar fundo e aguardar que passe”

Hugo Soares, 40 anos e professor do ensino profissional em três escolas na zona de Lisboa, é um desses casos. Aos 12 anos, durante um treino de futebol, teve o seu primeiro ataque de pânico, e tem lidado com este problema desde então. Neste segundo episódio do podcast "Que voz é esta?", Hugo descreve o impacto que estas crises tiveram na sua vida, desde ter sido forçado a abandonar o desporto até ter deixado de sair de casa, com medo de voltar a sentir pânico.

Os ataques de pânico são um problema comum entre a população e, na maior parte das vezes, não têm consequências graves e prolongadas no tempo. No entanto, há casos em que se tornam muito frequentes, levando a uma mudança brutal nos comportamentos e rotinas, e a um grande impacto na saúde mental e física, e na vida social e profissional.

Pedro Morgado, psiquiatra, professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e coordenador do livro "Manual de Tratamento da Ansiedade", também convidado a participar neste segundo episódio do podcast de saúde mental, explica que um ataque de pânico é uma "resposta brutal do organismo a uma ameaça que não existe", é "o corpo a funcionar bem no momento errado".

As causas dos ataques de pânico não são inteiramente conhecidas, mas há fatores de risco associados, sobretudo biológicos, mas também sociais. "Vivemos numa sociedade que está sempre a falar do que é perigoso e do que pode correr mal, logo é natural que as pessoas vão desenvolvendo respostas que estão em linha com esta preocupação excessiva.”