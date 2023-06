“Nas empresas as pessoas de maior risco de burnout são as lideranças, as que têm contacto com público e as que trabalham por turnos”

“No burnout a pessoa fica muito fria, hostil, irritável e intolerante. Perde capacidade de concentração e memória, e não percebe o que está a acontecer. Normalmente são pessoas com grande capacidade de trabalho e ficam ainda mais irritáveis por não estarem a conseguir fazer o que conseguiam fazer antes”. Oiça aqui o novo episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental, com as explicações da psicóloga Tânia Gaspar e o testemunho do advogado Nuno Castelão, que esteve oito meses de baixa por burnout

Há 56 minutos