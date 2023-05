Perda de peso: a experiência de Luís Pedro Nunes com a caneta milagrosa

O Ozempic, medicamento para diabéticos, está a ser usado para curas de emagrecimento. A Agência Europeia do Medicamento já aprovou o Wegovy, com o mesmo princípio activo mas uma dosagem maior. Ambos são comercializado numa caneta de injecção. Neste episódio, conversamos com Luís Pedro Nunes, colunista do Expresso e da SIC.