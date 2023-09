Mariana Cabral, treinadora do Sporting: o que diz um beijo sobre o futebol feminino?

Nos últimos anos de jornalista, Mariana Cabral acumulou a atividade no Expresso com o treino das equipas de juvenis femininas do Sporting, até se ter dedicado a 100% como treinadora, agora com a equipa sénior feminina do SCP. Mulher, treinadora de futebol e feminista, fala com Daniel Oliveira sobre o beijo despropositado e abusivo de Luis Rubiales, no regresso do podcast Perguntar Não Ofende