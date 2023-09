O ‘Clube Portugal’ que Roberto Martínez fecha na seleção e o vício do Sporting em Gyökeres

Arrancando pela convocatória do selecionador que só diz “coisas bonitas” sobre todos os jogadores portugueses, Rui Malheiro e Tomás da Cunha falaram das fechaduras que já parecem restringir o acesso à seleção a um certo grupo de futebolistas. Seguimos para o controlo com bola, para domar jogos, que o Sporting não está a ter, o mérito do Arouca que foi engolido pela polémica pós-jogo do empate com o FC Porto e a melhor exibição atacante do Benfica esta época. E ainda fomos ao Boavistão que Petit voltou a colocar na liderança do campeonato e ao sorriso sempre estampado na cara de Rafael Leão. Emissão conduzida por Diogo Pombo