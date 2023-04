Augusto Santos Silva: o Partido Socialista é o regime?

É na instituição a que preside que a democracia portuguesa lida com um fenómeno que, apesar de tardio, era previsível que chegasse a Portugal: uma extrema-direita que desafia as regras de convivência democrática que, pelo menos desde finais dos anos 70, eram aceites por todos. Tem sido, aliás, protagonista de vários confrontos com o Chega e não falta quem identifique, na forma como o faz, uma vontade de valorizar este adversário para tornar a direita sua refém e a esquerda refém do PS, único que pode impedir André Ventura de se aproximar do poder.

José Fernandes

O PS confunde-se com o regime. Desde a sua fundação cheia de esperanças, que correspondeu não apenas à libertação do país e ao fim da colonização tardia, mas a um desenvolvimento económico e social assombroso, até às duas últimas décadas de estagnação, em que o PS governou grande parte do tempo. Sendo um dos poucos partidos socialistas, trabalhistas ou social-democratas (no sentido exato do termo, e não na estranha adulteração portuguesa) que não tem origem sindical e operária, o PS implantou-se, mais fruto das circunstâncias do que de escolha, contra os comunistas e a extrema-esquerda e não, como na generalidade da Europa Ocidental, contra a direita conservadora ou liberal. De tal forma que a experiência da “geringonça”, apesar de muito mais tímida do que os frentismos experimentados em França ou em Espanha, foi vista como um momento histórico, décadas depois das lutas do PREC.

José Fernandes

