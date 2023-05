É impossível não nos lembrarmos das coisas? O livro 'Lembro-me' junta Joe Brainard e Georges Perec sob o mesmo mote

Este mês estreiam nas salas portuguesas os filmes Mal Viver e Viver Mal, de João Canijo, onde triunfam as mulheres e o amor que nunca se aprendeu nem cedeu ao toque. Discos novos há muitos, do EP de Angel Olsen ao novo álbum dos portugueses Cave Story e um punhado de críticas arrebatadoras ao novo disco dos Everything But The Girl. Nos livros, Pedro Mexia escolhe 'Lembro-me', de Joe Brainard e Georges Perec, um livro escrito por dois autores distintos, mas com a mesma escrita fragmentária e o mesmo mote, publicado pela Cutelo.