Copilotos de inteligência artificial fazem "melhores médicos e advogados”, mas “copiloto não é piloto”, lembra líder da Microsoft Portugal

A Microsoft aproveitou a nova vaga da Inteligência Artificial para pôr em cheque a hegemonia da Google na Internet, mas o processo ainda está no início como se confirmam as mais recentes iniciativas legislativas na UE e nos EUA. A Inteligência Artificial Generativa é uma benesse de produtividade ou vai gerar uma sangria de desemprego? Andrés Ortolá, diretor geral da Microsoft, responde no podcast Futuro do Futuro