Ao Km: Descobrir Portugal a Caminhar

Uma jornada por Portugal a pé, através de cenários deslumbrantes e histórias em todas as paragens. Cada episódio é uma nova descoberta: as paisagens mais belas e os recantos escondidos do país, a passo lento e ao ritmo da natureza. Juntos, vamos descobrir a história, a cultura, as tradições e o melhor que Portugal tem para oferecer. 'Ao km' é uma rubrica do Jornal da Noite da SIC e um convite para sair do sofá e caminhar