Pedro Machado: “Acredito profundamente que vamos chegar a Marte, mas com guerra e corte com os russos vai demorar 30 a 40 anos esse passo”

O astrofísico português Pedro Machado, que viu recentemente o seu nome ser atribuído a um asteróide com 3km de diâmetro, fala sobre as mais recentes descobertas na atmosfera de Vénus, um planeta ‘gémeo’ da Terra, mas igual a 'um inferno', e também de como a guerra na Ucrânia atrasou as investigações no espaço. “Numa situação de guerra, não é suposto haver troca de tecnologia de ponta entre facções beligerantes. Acredito profundamente que vamos chegar a Marte, mas com a guerra passámos de 10, 15 anos, para 30 ou 40” de atraso nesse passo. Oiça a entrevista no podcast O futuro do futuro