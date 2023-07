Luciano Sousa: “Não devemos mudar o código da estrada. Os carros autónomos terão de se adaptar ao nosso mundo”

“Até ao nível 4”, que é o segundo nível máximo de autonomia, “é expectável o condutor estar atento à estrada”, e por isso a responsabilidade cai no humano em caso de acidente. “Mas no nível 5”, que corresponde à autonomia total, “ainda não há resposta a dar”, confirma Luciano Sousa.

No primeiro desafio apresentado por este podcast, Luciano Sousa trouxe-nos uma imagem de um avião do início do século XX para ilustrar o estágio em que ainda se encontra o desenvolvimento de automóveis que conduzem sozinhos, sem intervenção humana.

Para a Bosch, que tem na indústria automóvel grande parte do negócio, o desenvolvimento de inteligência artificial que opera com base em informação de múltiplos sensores promete servir de rampa de lançamento para outros negócios e por isso o apelo da reinvenção é constante. No segundo desafio do podcast, Luciano Sousa lembrou uma rábula do grupo Gato Fedorento, que põe em causa os reais objetivos de uma empresa e dos respetivos trabalhadores.