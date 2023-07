Capitão estraga festa e Adão cria manobra de diversão

Depois dos “casos e casinhos”, o Governo tem agora um casão militar. O Governo parecia estar a levantar cabeça depois da tempestade TAP e do furacão Galamba, quando lhe cai um capitão em cima. Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa foi exonerado na véspera do Conselho de Ministros informal, preparado para relançar o Governo no bonito cenário de Monserrate.

O agora ex-governante foi constituído arguido horas depois de sair do Governo e é suspeito de corrupção e vantagem económica em negócio, mas o primeiro-ministro parece achar que isso não interessa nada aos portugueses, mais preocupados com os rendimentos. A culpa é dos jornalistas e dos comentadores, que não percebem nada do país real – começa a parecer o novo estribilho do governo. E António Costa parece ter encontrado o ponta de lança político que lhe estava a faltar para malhar nos comentadores: Pedro Adão e Silva, o ministro da Cultura, na sua versão de recensão crítica à comissão parlamentar de inquérito à TAP.