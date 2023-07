Fortimel com moscatel dá cabo do pincel

Devido à idade avançada dos elementos do painel da Noite da Má Língua, este programa é inteiramente dedicado a medicamentos. Júlia Pinheiro não passa sem o seu Reumon Gel, Rui Zink é adepto da Cetirizina, Manuel Serrão é embaixador do Calcitrin e Rita Blanco só usa Cogumelo do Tempo, que é de origem vegetal. Em caso de sintomas de riso agudo, contacte o seu médico, Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.